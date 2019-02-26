Son Dakika Haberleri: Mersin'de Motorsiklet Hırsızlığı Zanlıları Yakalandı

Mersin'de Motorsiklet Hırsızlığı Zanlıları Yakalandı

1 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde motorsiklet hırsızlığı zanlıları oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de Motorsiklet Hırsızlığı Zanlıları Yakalandı, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde motorsiklet hırsızlığı zanlıları oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede meydana gelen motorsiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, yaptıkları araştırma sonrası olayların failleri oldukları belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

9 ayrı motorsiklet hırsızlığına karıştıkları belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda motorsiklet parçası ele geçirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:32 Kaynak: İHA

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