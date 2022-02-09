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Mersin'de motosiklet denetimleri arttırıldı - Son Dakika

Mersin'de motosiklet denetimleri arttırıldı

09.02.2022 16:09
Mersin'de motosiklet denetimleri arttırıldı

Mersin'de trafik güvenliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetimlerin arttırıldığı bildirildi.

Mersin'de trafik güvenliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetimlerin arttırıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'incinebilir yol kullanıcıları' olarak tabir edilen motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin, yoğun trafikte acele etmeleri nedeniyle başta hız ihlali olmak üzere bir çok trafik kuralını ihlal ederek çoğunlukla ölümlü ve ağır yaralanmalı trafik kazalarına karıştıkları veya sebebiyet verdiklerinin anlaşıldığı belirtildi.

Bu kapsamda trafik birimlerince motosiklet ve motorlu bisikletlilere yönelik uygulamaların devam ettiği ifade edilen açıklamada, Akdeniz ilçesi Çiftçiler Caddesi üzerinde yapılan trafik uygulamasında, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince trafik güvenliği konularında (kask güvenliği ve koruyucu tertibatlarının kullanımı, yaya önceliği, hız kuralları, cep telefonu) bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldığı kaydedildi. - MERSİN

Mersin'de motosiklet denetimleri arttırıldı

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Bisiklet, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de motosiklet denetimleri arttırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de motosiklet denetimleri arttırıldı - Son Dakika
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