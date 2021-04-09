Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Güvenevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde kilitli motosikletinin çalındığını fark eden kişi, durumu polise bildirdi.

Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu

"Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi