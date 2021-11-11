Mersin'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli salıverildi - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince, ilçede farklı tarihlerde 4 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin kimliklerinin teslim edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, zanlılar A.E, S.G, E.D.Ö, D.K. ve M.Y. gözaltına alındı.

Adreslerde, çalıntı 4 motosikletin 3'nün parçalandığı tespit edildi.

Zanlılardan 2'si emniyetteki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla, 3 zanlı da nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.