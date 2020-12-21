Mersin'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Karayakup Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarından 76 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, iki şüphelinin motosiklet hırsızlığı yaptığını belirledi.
Şüpheliler düzenlenen operasyonda çaldıkları motosikletle seyir halindeyken Çeşmeli Mahallesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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