Mersin'de motosiklet kamyonun altında kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de motosiklet kamyonun altında kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

17.06.2022 23:17

Mersin'de motosiklet kamyonun altında kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Baba ağır yaralandı, eşi ile kızı kazada hayatını kaybetti Mersin'in Silifke ilçesinde kamyonun altında kalan motosiklette bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Mersin'de motosiklet kamyonun altında kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

- Baba ağır yaralandı, eşi ile kızı kazada hayatını kaybetti

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde kamyonun altında kalan motosiklette bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Ulugöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Bilgeç kullandığı 33 K 2930 plakalı motosiklete eşi Nasibe Bilgeç ve kızı Yağmur Bilgeç'le bindi. Düğüne gittikleri öğrenilen aile Silifke istikametine seyir halinde iken ana yolda arkalarından gelen Kamil Kavun'un kullandığı 33 ZH 008 plakalı kamyonun altında kaldı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı olayda, ağır yaralanan baba Ali Bilgeç ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken eşi Nasibe Bilgeç ile kızı Yağmur Bilgeç hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden anne ve kızın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Kamyonla çarpışan motosikletteki anne- kız öldü, baba ağır ağır yaralandı Kamyonla çarpışan motosikletteki anne- kız öldü, baba ağır ağır yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de motosiklet kamyonun altında kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:59 Parkta gördüğü husumetlisine 3 el ateş eden adamın sözleri pes dedirtti: Bilseydik daha yakışıklı çıkardık
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
21:49 Vicdansız anne ve baba 3 yaşındaki kızlarını su deposuna bırakıp alışverişe gittiler
21:11 Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 23:42:49. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de motosiklet kamyonun altında kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement