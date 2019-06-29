Mersin'de motosiklet orta refüje çarptı: 1 ölü
7 dakika önce
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:14 Kaynak: İHA
'in Mut
ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Mut Silifke
Karayolu Atatürk bulvarında meydana geldi. İbrahim Eser (17) yönetimindeki 33 ACM 164 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.
Kazada, sürücü İbrahim Eser, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN
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