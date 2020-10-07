Motosiklet sürücülerine ceza yerine kask hediye edildi - Son Dakika

Motosiklet sürücülerine ceza yerine kask hediye edildi

MERSİN Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Ben de kaskımı takıyorum' kampanyası kapsamında denetlenen kasksız sürücülere ceza yerine kask hediye edildi.Kampanya kapsamında düzenlenen denetlemelere Vali Ali İhsan Su , Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik , İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutan Vekili Albay Çağın Taşkın ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne katıldı.Denetleme sırasında konuşan Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, kentte kayıtlı 660 bin araç sayısının 153 binin motosiklet sınıfı araçların oluşturduğunu belirterek, Mersin 'in tescilli motosiklet sayısında Türkiye genelinde 7'nci sırada olduğunu söyledi. Emniyet Müdürü Şahne, Trafikte zaman kazandırması ve son dönemde pandemi nedeni ile bireysel ulaşım araçlarına yönelim artan talepler neticesinde ilimizde motosiklet kullanımının yaygınlaştığı, buna bağlı olarak motosiklet kazalarının arttığı gözlenmektedir. Yapılan araştırmalarda kask kullanımının ölümlerin yüzde 40, kafa yaralanmalarının yüzde 70 oranında azalttığı tespit edilmiştir. Kask ve koruyucu ekipman kullanımının ne kadar önemli bir konu olduğu ortadadır. Biz de bu kapsamda 'Ben de kaskımı takıyorum' sloganı ile hazırlanan kampanyamızın ilimizde kask ve diğer koruyucu ekipmanların kullanımının bir kültür ve alışkanlık haline gelmesini amaçlamaktayız dedi.Konuşmaların ardından, kasksız trafiğe çıkan sürücüler yolda durduruldu. Kampanyanın ilk kaskını ise Vali Su, kasksız gelen sürücüye teslim etti. Sürücüyü uyarmayı ihmal etmeyen Vali Su, kasksız trafiğe çıkmamasını istedi. Sürücü, kaskını arkasında oturduğu eşine verdiğini dile getirerek, bundan sonra kasksız trafiğe asla çıkmayacağını dile getirdi.Daha sonra ise 50 kaskla kampanyaya veren Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de durdurulan bir kuryeye kask vererek, trafiğe kasksız çıkmamasını istedi. Kurye, acil olarak pakete çıkarken kaskını unuttuğunu kaydederek, kampanya nedeni ile teşekkür etti.Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik de kask verdiği sürücüyü uyararak, trafik kazalarının çok önemli bir kısmını motosiklet kazalarının oluşturduğuna dikkat çekerek, hayata kalmanın en önemli faktörünün de kask takmaktan geçtiğini söyledi.

Etkinliğin sonunda konuşan Vali Su, kentin motosiklet kullanımı açısından son derece uygun olduğunu vurgulayarak, İlimizde oldukça yüksek oranda motosiklet kullanan vatandaşımız var. Bunların trafikte güvenlik şekilde seyretmesi için kaskı mutlaka takmaları gerekiyor. Kask takmak trafik kazalarında yüzde 40 oranında ölümü, yüzde 70 oranında ise kafa yaralanmalarını azaltıyor. Bu bakımdan motosiklet sınıfı araç kullanan tüm vatandaşlarımızdan kask takmalarını istiyorum diye konuştu.