Mersin'de motosiklet tırın altında kaldı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de motosiklet tırın altında kaldı: 1 ölü - Son Dakika

Mersin'de motosiklet tırın altında kaldı: 1 ölü

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde tırın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'de motosiklet tırın altında kaldı: 1 ölü, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde tırın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi, D-400 karayolunun Antalya Mersin istikametinde meydana geldi.


İddiaya göre, E.Ö. yönetimindeki 06 JTJ 91 plakalı tır, önünde seyreden Kerim Yıldız (72) yönetimindeki 33 VNH 61 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücüsü tırın altında kaldı. Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Kerim Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Tır şoförü E.Ö. gözaltına alındı. - MERSİN

Çeşmeli, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:25 Kaynak: İHA
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