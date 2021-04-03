Mersin'de motosikletli kapkaç zanlısı kask ve kıyafetinden teşhis edilerek yakalandı - Son Dakika

Mersin'de, 3 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan ve polis ekiplerince kask ve kıyafetinden teşhis edilerek yakalanan motosikletli zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İ.S, AA. ve S.A, kol çantalarının motosikletle yanlarına yanaşan kişi tarafından çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, şüphelinin kırmızı motor, mavi mont ve kırmızı kask kullandığını belirledi.

Kent merkezindeki tüm yollarda önlem alan polis, hırsızlıklardan yaklaşık 15 saat sonra eşkale uyan ve yanında çalınan eşyalar bulunan Z.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan çantalar, sahiplerine teslim edildi.