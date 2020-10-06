Mersin'de 'motosikletli torbacı' yakalandı - Son Dakika

Mersin'de 'motosikletli torbacı' yakalandı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde motosiklet ile uyuşturucu madde satışı yapan şüpheli, polisin takibiyle suçüstü yakalandı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde motosiklet ile uyuşturucu madde satışı yapan şüpheli, polisin takibiyle suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde torbacı tabir edilen bir kişinin uyuşturucu sattığı istihbaratını aldı. Kimliği saptanan şüpheli, ekiplerin takibi sonucu Veyselli Mahallesi'nde motosiklet ile uyuşturucu madde satışı yaparken yakalanıp, gözaltına alındı. Motosiklette yapılan aramada aramada taşıma çantasına zulalanmış 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. İsmi açıklanmayan şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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