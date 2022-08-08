Motosiklet sürücüsü Halil Ata (30) ve arkasındaki Kemal Yılmaz 'ın (29) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle A.H.T. hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Mersin 'de, motosikletteki 2 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan hafif ticari aracın sürücüsü, itiraz üzerine yeniden yakalanıp tutuklandı.

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Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de 2 kişinin öldüğü kazaya karışan aracın sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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