İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 2010 yılında Ö.Ç'nin Tarsus'ta, M.E'nin de Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda öldürülmesiyle ilgili aranan firari hükümlüler A.Ç. ve kardeşi L.Ç'nin saklandığı adres tespit edildi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de müebbet hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

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