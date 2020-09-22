Mersin'de müftüye saldırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Mersin 'de, cuma namazının ardından ilçe müftüsüne yumruklu saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Türkiye'den bir "Lozan" Navtex'i daha: Limni Adası'nın statüsü ihlal edildi

Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu