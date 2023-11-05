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Mersin'de Muhtar Oğlu Tarafından Öldürüldü - Son Dakika

Mersin'de Muhtar Oğlu Tarafından Öldürüldü

Son Güncelleme: 05.11.2023 14:59

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir muhtar, tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Muhtarın daha önce de bir kadın tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir muhtar, tartıştığı oğlu tarafından öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla ilçesi Korucak Mahallesi Muhtarı Mevlüt Sandal (47), dün gece oğlu K.S. (17) ile tartıştı. İddiaya göre tartışma kavgaya dönüşünce K.S., tabancayla babasına 2 el ateş etti. Kafasından yaralanan muhtar olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli K.S. ise gözaltına alındı.

Öte yandan, 4 Ekim 2023 tarihinde muhtar Mevlüt Sandal, bir kadın tarafından otomatik av tüfeğiyle vurulmuş, tedavi edildikten sonra taburcu olmuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Çamlıyayla, Mersin, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Muhtar Oğlu Tarafından Öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de Muhtar Oğlu Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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