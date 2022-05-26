Mersin'de 'Müsilaj' operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de 'Müsilaj' operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

26.05.2022 11:48

Mersin'de 'Müsilaj' operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı Mersin'de, organize suç örgütlerine yönelik 'Müsilaj' adı verilen operasyon çerçevesinde 18 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de 'Müsilaj' operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'de, organize suç örgütlerine yönelik 'Müsilaj' adı verilen operasyon çerçevesinde 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde eş zamanlı 'Müsilaj' operasyonu gerçekleştirdi. Turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştırdıkları, devlet büyüklerinin adını kullanmak suretiyle şahısları dolandırdıkları, karşı çıkanları tehdit ettikleri, suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları, sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan organize suç örgütleri tespit edildi.

Bu tespitlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM ekipleri harekete geçti. Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak olmak üzere 16 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı 13 organize suç örgütü ve suç örgütü çerçevesinde aranan şahıslar ile bu organize suç örgütlerine ruhsatsız silah temini sağlayan 17 suç grubu hakkında toplam 315 şüpheli şahsa yönelik "müsilaj" kod adlı operasyon başlatıldı.

Mersin'de 18 şüpheli gözaltına alındı

Mersin polisi de sabah erken saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. 33 şüpheliyi belirleyen ekipler, özel hareket polislerinin de desteğiyle operasyon gerçekleştirdi. Kapılar kırılarak tek tek adreslere giren ekipler, M.B., M.Ş.E., C.K., M.G., A.A., M.E., C.A., M.Ö., İ.A., D.G., H.Ş., M.G., V.E., F.K., O.F., İ.B., E.S. ve M.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, polis üniforması, 45 bin TL nakit para, 550 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ve 15 adet kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Mersin'de 'Müsilaj' operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'de 'Müsilaj' operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'de 'Müsilaj' operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'de 'Müsilaj' operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'de 'Müsilaj' operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'de 'Müsilaj' operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

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MERSİN'DE 'MÜSİLAJ' OPERASYONUNDA 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI MERSİN'DE 'MÜSİLAJ' OPERASYONUNDA 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Müsilaj operasyonu kapsamında şu ana kadar 230 şüpheli gözaltına alındı Müsilaj operasyonu kapsamında şu ana kadar 230 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 'Müsilaj' operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 'Müsilaj' operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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