Son Dakika Haberleri: Mersin'de muz hırsızlığı şüphelileri yakalandı
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Mersin'de muz hırsızlığı şüphelileri yakalandı

2 saat önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde seralardan muz çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, son işlerinde suçüstü yakalandı.

Mersin'de muz hırsızlığı şüphelileri yakalandı, System.String[]
Mersin'in Bozyazı ilçesinde seralardan muz çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, son işlerinde suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 aydan bu yana ilçede meydana gelen muz hırsızlığı olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatan Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden tespit ettikleri iki kamyoneti takibe aldı.

Takip edilen kamyonetlerden birinin, Anamur yönünden giriş yaparak Kötekler Mahallesi'ndeki bir muz serasına yanaştığını tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Hırsızlık suçlarından daha önce de çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:06 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Bozyazı, Mersin, 3. Sayfa
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