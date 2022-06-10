Muz serasında Hint keneviri ve esrar ele geçirildi

Seraya düzenlenen operasyonda muzların arasına ekilmiş 7 bin 300 kök Hint keneviri, çevresinde de 17 kilogram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, muz serasında uyuşturucu yetiştirildiğini tespit etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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