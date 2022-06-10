Muz serasında Hint keneviri ve esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Muz serasında Hint keneviri ve esrar ele geçirildi

10.06.2022 10:10

Mersin'in Bozyazı ilçesinde muz serasında 7 bin 300 kök Hint keneviri ve 17 kilogram esrar bulundu, 2 zanlı tutuklandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde muz serasında 7 bin 300 kök Hint keneviri ve 17 kilogram esrar bulundu, 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, muz serasında uyuşturucu yetiştirildiğini tespit etti.

Seraya düzenlenen operasyonda muzların arasına ekilmiş 7 bin 300 kök Hint keneviri, çevresinde de 17 kilogram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis, şüpheliler K.Y, Ü.A. ve M.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Y. ve Ü.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Muz serasında Hint keneviri ve esrar ele geçirildi
Muz serasında Hint keneviri ve esrar ele geçirildi
Muz serasında Hint keneviri ve esrar ele geçirildi
Muz serasında Hint keneviri ve esrar ele geçirildi
Muz serasında Hint keneviri ve esrar ele geçirildi

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Ödemiş'te 688 kök Hint keneviri ele geçirildi Ödemiş'te 688 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muz serasında Hint keneviri ve esrar ele geçirildi - Son Dakika

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