Mersin'de, Muz Yüklü Konteynerde 530 Paket Halinde 615 Kilogram Kokain Ele Geçirildi.
1 saat önce
Mersin'de, muz yüklü konteynerde 530 paket halinde 615 kilogram kokain ele geçirildi.
Mersin'de, muz yüklü konteynerde 530 paket halinde 615 kilogram kokain ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:20 Kaynak: AA
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