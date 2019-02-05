Son Dakika Haberleri: Mersin'de, Muz Yüklü Konteynerde 530 Paket Halinde 615 Kilogram Kokain Ele Geçirildi.

Mersin'de, Muz Yüklü Konteynerde 530 Paket Halinde 615 Kilogram Kokain Ele Geçirildi.

1 saat önce

Mersin'de, muz yüklü konteynerde 530 paket halinde 615 kilogram kokain ele geçirildi.

Mersin'de, Muz Yüklü Konteynerde 530 Paket Halinde 615 Kilogram Kokain Ele Geçirildi., System.String[]
Mersin'de, muz yüklü konteynerde 530 paket halinde 615 kilogram kokain ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:20 Kaynak: AA

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