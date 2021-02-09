Mersin'de narenciye fabrikasında büyük yangın - Son Dakika

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Mersin'de narenciye fabrikasında korkutan yangın

MERSİN - Mersin'in Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı.

Olay yerine Mersin ve Tarsus'tan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 200 kişinin çalıştığı Taneks Narenciye Dünyası adlı fabrikada yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi. Yangında ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Şube Sorumlusu Kenan Demirpolat, Mersin ve Tarsus itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini söyledi.

Demirpolat, "Narenciye dünyasında yangın çıktı. 15 itfaiye aracımız ve destekli araçlarla canla başla müdahale ediyoruz. Yangının neyden çıktığını bilmiyoruz" dedi.

Canım yanıyor diyen Taneks Narenciye Dünyası İşletme Müdürü Cem Ceyhun Aşkın, "Canım yanıyor, ekmek teknem yanıyor 100'lerce insan bu yüzden aç kalacak. Limon, mandalina greyfurt portakal ne ararsan var, hepsi heba oldu, çöp oldu yandı gitti" şeklinde konuştu.

Yangın büyük olması nedeniyle itfaiye araçları, kepçe ve iş makinaları ile müdahale ediliyor.