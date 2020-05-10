Mersin'de, narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı (2) - Son Dakika

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Mersin'de, narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı (2)
6 saat önce
4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜMersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Mahallesi'nde bulunan narenciye fabrikasında çıkan yangın, 4 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.
4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Mahallesi'nde bulunan narenciye fabrikasında çıkan yangın, 4 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangına müdahale edilebilmesi için fabrikanın duvarı iş makineleriyle delindi. Bazı işçiler, bahçede bulunan kasaları yanmaması için yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Can kaybının olmadığı fabrikada soğutma çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 03:59 Kaynak: DHA
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