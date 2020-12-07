Mersin'de narenciye paketleme tesislerinde yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

Turunçgil üretim merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesindeki paketleme tesislerinde yoğunluk yaşanıyor.

İlçedeki bir paketleme tesisinin yönetim kurulu üyesi Murat Topal, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde narenciye ürünlerine talebin arttığını söyledi.

Topal, paketleme tesislerinde cam bölmelerle işçiler arasında güvenli alan oluşturduklarını dile getirerek, maske, mesafe ve hijyen kurallarını uyguladıklarını aktardı.

Topal, birçok ülkeye ihracat yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Narenciye ürünlerinin Kovid-19'a olan faydasından dolayı yurt içi ve yurt dışında başta limon olmak üzere narenciye ürünlerine talep yüzde 40-50 oranında arttı. İhracat talebi de aynı oranda artış göstermektedir. Özellikle Balkan ülkeleri ve Rusya'ya ihracatımız hızlı bir şekilde devam etmektedir." ifadesini kullandı.