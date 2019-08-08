Son Dakika Haberleri: Mersin'de nargile denetimi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Mersin'de nargile denetimi

2 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi zabıta ekiplerinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak gerçekleştirdiği çalışmada işletme ruhsatı bulunmayan ve yasaya uygun sunum yapmayan kafe ve iş yerlerinde nargile denetimi gerçekleştirildi.

Mersin'de nargile denetimi, System.String[]
Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi zabıta ekiplerinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak gerçekleştirdiği çalışmada işletme ruhsatı bulunmayan ve yasaya uygun sunum yapmayan kafe ve iş yerlerinde nargile denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde el konulan nargile ve tütünler yediemine teslim edildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamada, "Nargilelik tütün sunum izin belgesi (ruhsatı) olmadan sunum yapan işletme yetkililerine, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte tutanaklar tanzim ederek, nargilelik tütün sunum ekipmanları yediemine teslim edilmek üzere müsadere edilmiştir. Denetim ve kontrollerimiz artarak devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşların huzur ve güven içerisinde sağlıklı bir biçimde yaşamını sürdürebilmeleri için çalıştıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, vatandaşlardan gelen şikayetler ve yetkililerin incelemeleri sonrası tespit ettikleri işletmelerde denetleme yaptıklarını söyledi. Yapılan denetimlerde, eksiklik tespit edilen işletmelere cezai yaptırım uygulandığı ve nargile, tütün gibi mamullerin el konularak yediemine teslim edildiğinin altını çizen Başkan Tarhan, "Söz konusu halkımızın sağlığı ve refahı olduğu müddetçe hiçbir kanunsuz oluşuma izin vermemiz mümkün değildir. Ekiplerimiz çok hassas bir biçimde çalışmışlar ve tespit ettikleri alanlarda denetimler yapmışlardır. Halkımızın huzuru ve sağlığı için denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz" dedi. - MERSİN
Emniyet Müdürlüğü, Mezitli, Zabıta, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Köyde kullanmak için kendi tarım aracını yaptı
Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:55:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de nargile denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]