Son Dakika Haberleri: Mersin'de nargile denetimi
Son Dakika Genel Haber

Mersin'de nargile denetimi

1 saat önce

Mersin'de nargile denetimi Denetimlerde el konulan nargile ve tütünler yediemine teslim edildiMERSİN - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi zabıta ekiplerinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak gerçekleştirdiği çalışmada işletme ruhsatı bulunmayan ve yasaya uygun sunum yapmayan kafe...

Mersin'de nargile denetimi
Denetimlerde el konulan nargile ve tütünler yediemine teslim edildi
MERSİN - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi zabıta ekiplerinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak gerçekleştirdiği çalışmada işletme ruhsatı bulunmayan ve yasaya uygun sunum yapmayan kafe ve işyerlerinde nargile denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde el konulan nargile ve tütünler yediemine teslim edildi.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamada, "Nargilelik tütün sunum izin belgesi (ruhsatı) olmadan sunum yapan işletme yetkililerine, Mezitli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte tutanaklar tanzim ederek, nargilelik tütün sunum ekipmanları yediemine teslim edilmek üzere müsadere edilmiştir. Denetim ve kontrollerimiz artarak devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.
Vatandaşların huzur ve güven içerisinde sağlıklı bir biçimde yaşamını sürdürebilmeleri için çalıştıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, vatandaşlardan gelen şikayetler ve yetkililerin incelemeleri sonrası tespit ettikleri işletmelerde denetleme yaptıklarını söyledi. Yapılan denetimlerde, eksiklik tespit edilen işletmelere cezai yaptırım uygulandığı ve nargile, tütün gibi mamullerin el konularak yediemine teslim edildiğinin altını çizen Başkan Tarhan, "Söz konusu halkımızın sağlığı ve refahı olduğu müddetçe hiçbir kanunsuz oluşuma izin vermemiz mümkün değildir. Ekiplerimiz çok hassas bir biçimde çalışmışlar ve tespit ettikleri alanlarda denetimler yapmışlardır. Halkımızın huzuru ve sağlığı için denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz" dedi.
Emniyet Müdürlüğü, Mezitli, Zabıta, Mersin, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köyde kullanmak için kendi tarım aracını yaptı
Sakal modası ünlü tıraş bıçağı markası Gillette'i 8 milyar dolar zarara uğrattı Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu Denizli'deki depremlerin ardından meydana gelen heyelan kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:48:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de nargile denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]