Son Dakika Haberleri: Mersin'de Nargile Tütünü Kaçakçılığı Polise Takıldı

Mersin'de Nargile Tütünü Kaçakçılığı Polise Takıldı

17 dakika önce

– MERSİN'de polisin yaptığı operasyonda 505 kilo kaçak nargile tütünü, 29 bin 45 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Mersin'de Nargile Tütünü Kaçakçılığı Polise Takıldı, System.String[]
– MERSİN'de polisin yaptığı operasyonda 505 kilo kaçak nargile tütünü, 29 bin 45 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya kaçak nargile tütünü ve sigara kağıdının sürüldüğü bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde S.P. tarafından işletilen depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramada 505 kilo nargile tütünü, 29 bin 45 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:04 Kaynak: DHA

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