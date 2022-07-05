Mersin'de nehre devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de nehre devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

05.07.2022 12:04
Mersin'de nehre devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, Göksu Nehri'ne devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, Göksu Nehri'ne devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin K'nin kullandığı 33 AJS 226 plakalı tanker, Değirmendere Mahallesi'ndeki köprüden geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Korkulukları aşan tanker, nehrin sığ bölümüne devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boş olduğu öğrenilen tankerin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Göksu Nehri, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de nehre devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de nehre devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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