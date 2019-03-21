Mersin'de Nevruz 10 Bin Kişi ile Kutlandı
55 dakika önce
HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı'nca Mersin'de düzenlenen nevruz kutlamasına yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP
) İl Başkanlığı'nca Mersin
'de düzenlenen nevruz kutlamasına yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
Nevruz kutlama programi için Merkez Akdeniz
ilçesindeki Tırmıl Miting Alanı'na girişler öğlen saatlerinde başladı. Yöresel sanatçıların konser verdiği kutlamalara katılan yaklaşık 10 bin kişi, müzik eşliğinde baharın gelişini kutladı. Bazı vatandaşlar alana HDP flamaları ve Türk bayrakları ile birlikte geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı programda vatandaşlar Türkçe ve Kürtçe sloganlar attı. - Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:46 Kaynak: DHA
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