Mersin'de nikahlarda koronavirüs önlemi - Son Dakika
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Mersin'de nikahlarda koronavirüs önlemi

6 saat önce

Mersin'de nikahlarda koronavirüs önlemiMERSİN'de, koronavirüs salgının yayılmasını engellemek için tedbiri elden bırakmayan Yenişehir Belediyesi, nikahlarda da önlem alıyor.

Mersin'de nikahlarda koronavirüs önlemi

MERSİN'de, koronavirüs salgının yayılmasını engellemek için tedbiri elden bırakmayan Yenişehir Belediyesi, nikahlarda da önlem alıyor. Nikah salonu sık sık dezenfekte edilirken, dünya evine giren çiftlere ve nikah şahitlerine evlendirme memurluğunda maske ve eldiven veriliyor.

Yenişehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerini arttırıyor. Yenişehir Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikahlar koronavirüs önlemleri kapsamında tören yapılmadan, 2 şahidin katılımıyla kıyılıyor. Vatandaşların sağlığını korumak için nikaha davetlilerin girmesine izin verilmezken, salona girişlerde çiftlerin ve nikah şahitlerinin ellerine dezenfektan sıkılıyor. Solunum ve temas yoluyla kolayca bulaşabilen salgına karşın salonda maske ve eldiven takılıyor. Yenişehir Belediyesi, çiftleri en mutlu günlerinde virüsten korumak için dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Öte yandan virüs nedeniyle nikahlarını ertelemek isteyen çiftlere, yeni gün ve saat verme konusunda her türlü kolaylık sağlanacak. Nikahlarının buruk bir şekilde geçtiğini söyleyen çiftler ise insan sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayarak, Yenişehir Belediyesi'nin bu uygulamasının yerinde olduğunu vurguladı.

Mersin'de nikahlarda koronavirüs önlemi

Yenişehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:38 Kaynak: DHA

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