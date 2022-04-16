Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yağma çetesi çökertildi: 25 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yağma çetesi çökertildi: 25 tutuklama

16.04.2022 10:47
Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yağma çetesi çökertildi: 25 tutuklama

Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yağma çetesi çökertildi: 25 tutuklama Şahısların polislere yakalanmamak için kendi aramalarında konuşurken şifreli kelimeler kullandıkları ortaya çıktı Mersin'de seyir halindeki araçlara taş atarak hasta numarası yapan, fuhuş ve aşk vaadiyle araçları...

Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yağma çetesi çökertildi: 25 tutuklama

Şahısların polislere yakalanmamak için kendi aramalarında konuşurken şifreli kelimeler kullandıkları ortaya çıktı

MERSİN - Mersin'de seyir halindeki araçlara taş atarak hasta numarası yapan, fuhuş ve aşk vaadiyle araçları durdurarak nitelikli dolandırıcılık, yağma, hırsızlık ve kasten yaralama olaylarına karıştıkları ileri sürülen 34 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 25'i tutuklandı. Şüphelilerin polislere yakalanmamak için kendi aralarında konuşurken şifreli kelimeler kullandıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus'ta ve otoban yolu üzerinde yola çıkarak araçlara taş atıp hasta numarası yapan, fuhuş ve aşk vaadiyle araçları durdurarak nitelikli dolandırıcılık, yağma, hırsızlık ve kasten yaralama olaylarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 4 ay boyunca hem havadan hem de karadan yapılan çalışmalarda, 43 şüpheli tespit edildi. Elde edilen bilgilerin ardından belirlenen adreslere 500 polisin katılımıyla eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, 34 şüpheliyi gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda 8 tüfek ve tüfeklere ait 400 fişek ile 294 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şahısların çok sayıda yağma, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma ve hırsızlık suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Yakalanmamak için kendi aramalarda kelimeler belirlemişler

Öte yandan şahısların polislere yakalanmamak için aralarında konuşurken kendilerince kelimeler kullandıkları belirlendi. Paraya say, şikayetçiye mul, arabaya graba, polise manuş, galip, reşit emmi, elbiseye pırtı, olaya çiz, geri vermeye sayımlamak, göstermeye celletmek, alınan malzemeye kertmek, Adana'ya gıdana, kadına zen, kaçmak yerine arşınlamak, ağzını aramak yerine aryalamak, sorun çıkarmaya carlatmak, sormak yerine sunlamak, dolandırmaya baylamak kelimelerini kullandıkları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, 32 şahıstan D.Y., S.Y., P.G., N.G., Ç.G., H.O., E.Y., G.G., G.Y., B.O., B.S., H.Y., D.G., B.S., Ş.S., D.I., M.Z., K.O., Ç.Ö., D.Y., S.I., G.I., M.Ç.O., M.O. ve A.I. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.O., A.O., Y.G., A.I., D.Y., E.S. ile E.O. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yağma çetesi çökertildi: 25 tutuklama
Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yağma çetesi çökertildi: 25 tutuklama
Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yağma çetesi çökertildi: 25 tutuklama
Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yağma çetesi çökertildi: 25 tutuklama
Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yağma çetesi çökertildi: 25 tutuklama
Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yağma çetesi çökertildi: 25 tutuklama

YORUMLAR
500
İstanbul'da 9 evden yaklaşık 190 bin TL değerinde hırsızlık yapan çete çökertildi İstanbul'da 9 evden yaklaşık 190 bin TL değerinde hırsızlık yapan çete çökertildi Hırsızlık ve yağma iddiasıyla yakalanan 34 şüpheliden 25'i tutuklandı Hırsızlık ve yağma iddiasıyla yakalanan 34 şüpheliden 25'i tutuklandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yağma çetesi çökertildi: 25 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
11:20 Babasını döven Ukraynalı turisti defalarca bıçakladı: İşte o görüntüler!
11:13 Rezidans dehşetine jet iddianame: Genç kızın işkencecileri 31,5 yıl hapisle yargılanacak
11:09 Altın gibi değil, altın kayısı: Tanesi 200 lira olan altınla kaplanmış kayısının kilosu 10 bin TL
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
10:42 Sergen Yalçın Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
10:33 Son anket: AK Parti 7 puan önde ama ittifaka yetmiyor! Altılı masanın partileriyle fark 5-6 puana çıkıyor
10:23 Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçer'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında
10:18 Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı
10:16 Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 11:31:04. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yağma çetesi çökertildi: 25 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement