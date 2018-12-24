Son Dakika Haberleri: Mersin'de Noel Kutlaması

Mersin'de Noel Kutlaması

47 dakika önce

Mersin'de Latin İtalyan Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi'nde ayin yapıldı.

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Mersin'de Latin İtalyan Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi'nde ayin yapıldı.

Kentteki Hristiyan vatandaşlar, Noel için renklendirilip ışıklarla donatılan merkez Akdeniz ilçesindeki Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde düzenlenen ayinde buluştu.

Rahip Francis Dondu'nun yönettiği ayinde, Hazreti İsa'nın doğumunu konu alan ilahiler ve İncil'den bölümler okundu.

İlahiler söyleyen Hristiyan vatandaşlar, mum yakıp dualar etti.

Cumhuriyet Alanı'ndaki Mersin Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinde de katılımcılar, ilahiler eşliğinde dua ederek Noel'i kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:13 Kaynak: AA

Mersin, Kültür Sanat
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