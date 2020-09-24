Mersin'de ödemeleri sahte parayla yaptı, Adana'da yakalandı - Son Dakika

MERSİN'de kaldığı otele, taksiciye ve telefonunu satın aldığı kişiye sahte parayla ödeme yapan Eren Kuşatan (38), polisin takibi sonucu Adana'daki bir pansiyonda yakalandı. Şüphelinin 2 bin TL'lik sahte banknotları 450 TL'ye aldığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin sahte para taşıdığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler şüphelinin Eren Kuşatan olduğunu ve merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'nde bir pansiyonda kaldığını tespit etti. Savcılıktan alınan arama kararıyla, şüphelinin kaldığı pansiyona giden ekipler, Kuşatan'ı yakaladı. Odada yapılan aramada 3 adet 200 TL, 5 adet 100 TL sahte banknot ele geçirildi.