Mersin'de "Öğrenci Danışma Merkezi" kuruluyor - Son Dakika

Mersin'de, gençlere rehberlik ve psikolojik destek sağlamak amacıyla "Öğrenci Danışma Merkezi" açılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Yenişehir ilçesinde faaliyete geçirilecek merkez 15-25 yaş aralığındaki öğrencilere uygun hale getirilecek.

Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve yurt dışı destekli 35 bin avro hibe almaya hak kazanan bir projenin uygulması da merkezde yapılacak.

Projeden kentteki Suriyeli gençlerde faydalanabilecek.