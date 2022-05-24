MERSİN'DE ÖĞRENCİ KAVGASI 2 YARALI - Son Dakika
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MERSİN'DE ÖĞRENCİ KAVGASI 2 YARALI

24.05.2022 17:02

MERSİN'in Tarsus ilçesinde parkta çıkan kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde parkta çıkan kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı.

Olay İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Kültür Parkı'nda meydana geldi. Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında spor aletleri yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine okulun öğrencilerinden H.F. (16) ile M.E.(18) bıçakla yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülen öğrenciler tedaviye alınırken olayla ilgili 2 öğrenci gözaltına alındı. (DHA)

MERSİN'DE ÖĞRENCİ KAVGASI 2 YARALI
MERSİN'DE ÖĞRENCİ KAVGASI 2 YARALI
MERSİN'DE ÖĞRENCİ KAVGASI 2 YARALI
MERSİN'DE ÖĞRENCİ KAVGASI 2 YARALI

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Mersin'de kavgada bıçaklanan 2 öğrenci yaralandı Mersin'de kavgada bıçaklanan 2 öğrenci yaralandı TÜBİTAK bilim fuarı ve resim sergisi açıldı TÜBİTAK bilim fuarı ve resim sergisi açıldı
Kaynak: DHA

İsmetpaşa Mahallesi, Anadolu Lisesi, Tarsus, Güncel, Son Dakika

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