Mersin'de öğrenci servisi kaza yaptı: 11 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de öğrenci servisi kaza yaptı: 11 yaralı - Son Dakika

Mersin'de öğrenci servisi kaza yaptı: 11 yaralı

7 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenci servisiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8'i öğrenci 11 kişi yaralandı.

Mersin'de öğrenci servisi kaza yaptı: 11 yaralı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenci servisiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8'i öğrenci 11 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Akdeniz Mahallesi'nde Mersin- Antalya D-400 karayolundaki bir çalışmadan dolayı tali yolu kullanan Erdoğan Ç. yönetimindeki 33 S 6045 plakalı öğrenci servisine Ermenekliler Sokağa girdiği esnada Arif K. yönetimdeki 48 NN 831 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle içerisinde 18 kişinin bulunduğu öğrenci minibüsü yan yattı. Öğrenciler mahalle sakinlerinin yardımıyla devrilen minibüsten çıkartılırken, kazada 8'i öğrenci 11 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Erdemli Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.


Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumları hakkında bilgi aldı. Kazada yaralanan 8'i öğrenci toplam 11 kişinin sağlık durumlarını iyi olduğu bildirildi. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:49 Kaynak: İHA
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