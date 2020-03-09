Mersin'de öğrenci servisleri velilerle birlikte denetlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de öğrenci servisleri velilerle birlikte denetlendi - Son Dakika

Mersin'de öğrenci servisleri velilerle birlikte denetlendi

6 saat önce

Mersin'de jandarma trafik timlerince öğrenci servisleri, velilerin de katılımıyla denetlendi.

Mersin'de öğrenci servisleri velilerle birlikte denetlendi, System.String[]

Mersin'de jandarma trafik timlerince öğrenci servisleri, velilerin de katılımıyla denetlendi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, öğrenci velilerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca, okullarda bulunan öğrenciler içerisinden seçilen okul geçit görevlilerine, jandarma trafik timleri eşliğinde okul ve yaya geçitlerinde araçların durdurulması ve öğrencilerin karşıdan karşıya geçişlerinin sağlanmasına yönelik uygulamalı eğitim verildi. Bunun yanında öğrenciler, yaya geçitlerinden nasıl geçmeleri gerektiği, servis araçlarına nasıl binmeleri ve emniyet kemeri takmaları hususunda bilgilendirildi. - MERSİN

Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:48 Kaynak: İHA
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