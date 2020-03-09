Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin'de öğrenci servisleri velilerle birlikte denetlendi - Son Dakika
Mersin'de öğrenci servisleri velilerle birlikte denetlendi
6 saat önce
Mersin'de jandarma trafik timlerince öğrenci servisleri, velilerin de katılımıyla denetlendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:48 Kaynak: İHA
Mersin'de jandarma trafik timlerince öğrenci servisleri, velilerin de katılımıyla denetlendi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, öğrenci velilerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca, okullarda bulunan öğrenciler içerisinden seçilen okul geçit görevlilerine, jandarma trafik timleri eşliğinde okul ve yaya geçitlerinde araçların durdurulması ve öğrencilerin karşıdan karşıya geçişlerinin sağlanmasına yönelik uygulamalı eğitim verildi. Bunun yanında öğrenciler, yaya geçitlerinden nasıl geçmeleri gerektiği, servis araçlarına nasıl binmeleri ve emniyet kemeri takmaları hususunda bilgilendirildi. - MERSİN
Son Dakika İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş