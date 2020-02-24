Mersin'de öğrenci ve velilere eğitim verildi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentte öğrencilere, velilere ve okul yöneticilerine yönelik çeşitli eğitimler düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğünce, Mezitli ilçesinde okulların yöneticilerine ve velilere yönelik seminer verildi.

Katılımcılara, siber güvenlik ve sosyal medya uzmanı Cüneyt Üre "Bilinçli Teknoloji Kullanımı" ve psikolog Mustafa Tepretmez tarafından da "Profilim ve Kişiliğim" konuları anlatıldı.

Öte yandan, belediyeye bağlı Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Mut Şubesinde, öğrencilere yönelik "Meslek Atölyesi ve Motivasyon" semineri ve "Meslek Seçimi, Eğitimde Yeni Teknoloji ve Motivasyon" adlı konferans gerçekleştirildi. Seminerde, öğrencilere çeşitli meslek grupları hakkında bilgi verildi.