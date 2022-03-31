Mersin'de öğrenciler fidan dikti - Son Dakika
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Mersin'de öğrenciler fidan dikti

31.03.2022 14:34
Mersin'de öğrenciler fidan dikti

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, öğrencilerin katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, öğrencilerin katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Her Çocuk Bir Fidan" projesi kapsamında, Nacarlı İlkokulu'nun bahçesinde yapılan etkinlikte, öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Öğrenciler, fidan dikiminin ardından gerçekleştirilen dans gösterilerini izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, proje kapsamında 5 bin fidan dikmeyi hedeflediklerini belirterek, "Sağlıklı bir doğa, tertemiz hava, masmavi gökyüzü ve bereketli topraklar çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirastır." ifadesini kullandı.

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Hisarcık, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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