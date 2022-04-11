Mersin'de öğrenciler Göksu Deltası'nı gezdi - Son Dakika
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Mersin'de öğrenciler Göksu Deltası'nı gezdi

11.04.2022 13:35
Mersin'de öğrenciler Göksu Deltası'nı gezdi

Mersin'in Silifke ilçesinde ilkokul öğrencileri, Göksu Deltası'ndaki kuş türlerini inceledi ve çevre temizliği yaptı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ilkokul öğrencileri, Göksu Deltası'ndaki kuş türlerini inceledi ve çevre temizliği yaptı.

İlçedeki 6 ilkokulun öğrencileri ve öğretmenleri, "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olan deltayı gezdi.

Çevrede temizlik yapan öğrencilere, biyoçeşitlilik ve tabiat sevgisi konularında eğitim verildi.

Öğrenciler, gözlem kulelerindeki dürbünlerle kuşları inceleme fırsatı da buldu.

Silifke Gazi Mustafa Kemal İlkokulu sınıf öğretmeni Erhan Belen, gazetecilere, "eTwinning Projesi" kapsamındaki geziyle öğrencilerde çevre bilincini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

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Mersin, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de öğrenciler Göksu Deltası'nı gezdi - Son Dakika


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