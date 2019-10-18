Mersin'de öğrenciler 'güvenli internet' konusunda bilgilendiriliyor

Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki öğrencilere, 'güvenli internet' semineri düzenlendi.



Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Anamur, Bozyazı ve Aydıncık İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlilerince, 'güvenli internet erişimi, güvenli sosyal medya ve internet bağımlılığı' konusunda bilgiler verildi.



Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi uzmanlarınca Anamur Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde, ilçedeki liselerde öğrenim gören öğrencilere güvenli internet ve siber suçlardan korunma yöntemleri anlatıldı.



Siber Suçlarla Mücadele Şubesi uzmanlarından Kürşad Buğra Bilgin tarafından, 'güvenli internet' etkinlikleri kapsamında Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki okullardada konferans verildi. Konferans kapsamında sosyal medya ve internet güvenliğine ilişkin olası problemler ve alınabilecek önlemler aktarıldı.



Video gösterileri ile 'güvenli internet kullanımı, internette bilgi güvenilirliği, internet bağımlılığı, banka hesaplarının güvenilirliği, internet üzerinden güvenli alışveriş ve bilinçli sosyal medya kullanımı' hakkında bilgilendirilen öğrenciler, polislere teşekkür ederek merak ettikleri konulara yanıt buldular. - MERSİN