Son Dakika Haberleri: Mersin'de öğrenciler harçlıklarını LÖSEV'e bağışladı
Son Dakika Güncel Mersin'de öğrenciler harçlıklarını LÖSEV'e bağışladı

Mersin'de öğrenciler harçlıklarını LÖSEV'e bağışladı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir grup öğrenci, öğretmenlerine hediye almak için biriktirdikleri harçlıklarını Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.

Mersin'de öğrenciler harçlıklarını LÖSEV'e bağışladı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir grup öğrenci, öğretmenlerine hediye almak için biriktirdikleri harçlıklarını Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.

Sadık Eliyeşil Ortaokulundaki bazı öğrenciler, Okul Müdürü Ahmet Karagöz ve okul aile birliği başkanı Levent Özsu'yu ziyaret ederek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerine alacakları hediyeler için biriktirdikleri harçlıklarını LÖSEV'e bağışlamak istediklerini belirtti.

Talep üzerine Karagöz ve Özsu, öğrencilerin harçlıklarını LÖSEV'in hesabına yatırdı.

Karagöz, yaptığı açıklamada, öğrencilerin bu duyarlılığından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Mersin, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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