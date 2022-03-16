Öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 184 farklı meslek alanında eğitim alan öğrencilere 2 bin 126 liraya kadar devlet desteği sağlanıyor.

Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü (MESEM) bünyesinde otomobil tamirciliği, elektrik ve elektronik, kuaförlük gibi 184 farklı meslek dalında 1200 öğrenci eğitim alıyor.

Öğrenciler, haftanın bir günü okulda aldığı teorik eğitimi, 4 gün boyunca sahada yaptıkları pratik çalışmalarla pekiştiriyor.

Erdemli MESEM Müdürü Hüseyin Kurt, gazetecilere, Cumhurbaşkanlığı koordinesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle çırakların hem lise diploması hem de devlet katkısıyla maaş almasının önünün açıldığını ifade ederek, çalışmanın mesleki eğitimlere ilgiyi de arttırdığını söyledi.

Meslek kurslarına katılan öğrenci sayısının 600'den 1200'e çıktığını vurgulayan Kurt, "MESEM bünyesinde hem okuyup hem meslek öğrenen öğrencilerimizde 9, 10 ve 11. sınıftakilere aylık 1276 lira, 12. sınıf öğrencilerimize de 2 bin 126 lira maaş ödeniyor. Öğrencilerimiz, aynı zamanda sigortalı da çalışıyor." dedi.

Kurt, öğrencilerin, geleceğin meslek ustaları olduğunu ifade ederek, "Merkezimizin amacı, geleceğin ustalarını yetiştirmektir. Buradan mezun olan öğrencilerimize meslek lisesi diploması da verilmektedir." ifadesini kullandı.

Motor teknolojileri öğretmeni Enes Gürel Yıldırım da ilçede hizmet veren birçok otomobil tamircisinde, okulda yetişen çırak ve kalfaların çalıştığını belirtti.

Güzellik ve saç bakımı hizmetleri alanında eğitim alan öğrencilerden Özge Doğrukul da gelecekte iyi bir kuaför olmak istediğini, işini severek yaptığını söyledi.