Mersin'de öğrenciler için kitap okuma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de öğrenciler için kitap okuma etkinliği düzenlendi

29.04.2022 17:02
Mersin'de öğrenciler için kitap okuma etkinliği düzenlendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinlinde öğrenciler, açık havada kitap okudu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinlinde öğrenciler, açık havada kitap okudu.

Sultan Akın İlkokulunca, Rıfat Cüceoğlu Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, kitaplar iple ağaçlar ve kamelyalara asıldı.

Öğrenciler, ağaçlardan topladıkları kitapları açık havada okudu.

Etkinliğe Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de katıldı.

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Erdemli, Mersin, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de öğrenciler için kitap okuma etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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