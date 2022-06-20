Mersin'de öğrenciler için sinema etkinliği - Son Dakika
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Mersin'de öğrenciler için sinema etkinliği

20.06.2022 16:57
Mersin'de öğrenciler için sinema etkinliği

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü "Söz Uçar Yazı Kalır" projesi kapsamında merkez Yenişehir ilçesinde öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenledi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü "Söz Uçar Yazı Kalır" projesi kapsamında merkez Yenişehir ilçesinde öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Söz Uçar Yazı Kalır" projesi kapsamında 129 öğrenci sinema filmi izledi.

Öğrenciler, sinemada Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izlediler.

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Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Yenişehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de öğrenciler için sinema etkinliği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de öğrenciler için sinema etkinliği - Son Dakika
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