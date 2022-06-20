Öğrenciler, sinemada Trabzon 'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izlediler.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Yenişehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de öğrenciler için sinema etkinliği - Son Dakika

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