Yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
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Yeni eğitim öğretim yılı başladı

12.09.2022 09:27

Mersin'de öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarına geldi.

Mersin'de öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarına geldi. Yenişehir İlkokulu öğrencileri de sınıflarına girerek ders başı yapma heyecanı yaşadı.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Yenişehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

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