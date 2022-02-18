Mersin'de öğrenciler zeka oyunlarında yarıştı - Son Dakika

Mersin'in Gülnar ilçesinde öğrenciler için zeka oyunları yarışması düzenlendi.

Gülnar Kaymakamlığı ve belediyesinin desteğiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 12 kategoride düzenlenen yarışmaya 88 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, sözlü, yazılı ve görsel zeka oyunlarını çözmek için hakemlerin gözetiminde birbiriyle yarıştı.

Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim de etkinliğe yaptıkları ziyarette yarışmacıların heyecanına ortak oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.