Mersin'de öğrencilerden

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Mersin'de öğrenciler tarafından hazırlanan "1938 kareografisi" ilgi çekti.

Mersin TAC Koleji tarafından düzenlenen anma programında Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bu sırada okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler tarafından "1938 kareografisi" hazırlandı.

Büyük beğeni alan kareografi, ilgiyle izlendi. Anma programı kapsamında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı da anlatıldı.