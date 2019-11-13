Son Dakika Haberleri: Mersin'de öğrencilerden geri dönüşüme destek
Son Dakika Güncel Mersin'de öğrencilerden geri dönüşüme destek - Son Dakika

Mersin'de öğrencilerden geri dönüşüme destek

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenciler, 750 atık pil toplayarak geri dönüşüme katkı sağladı.

Mersin'de öğrencilerden geri dönüşüme destek, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenciler, 750 atık pil toplayarak geri dönüşüme katkı sağladı.

Silifke Rotary Kulübü tarafından hazırlanan "Haydi Çocuklar İş Başına Projesi" kapsamında bir etüt merkezi öğrencileri doğada atık pil topladı.

Öğrenciler topladıkları pilleri proje koordinatörüne teslim etti.

Silifke Rotary Kulübü Başkanı Fatma Uyar Atalay, yaptığı açıklamada, öğrencilerde doğa bilinci oluşturmak amacıyla bu projeyi başlattıklarını söyledi.

Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerini dile getiren Atalay, projeye destek sağlayanlara teşekkür etti.

Öğrencilere desteklerinden dolayı çeşitli hediyeler verildi.

Silifke, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 18:07:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de öğrencilerden geri dönüşüme destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]