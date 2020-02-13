Mersin'de öğrencilere 'Bilinçli internet kullanımı ve siber zorbalık' semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de öğrencilere 'Bilinçli internet kullanımı ve siber zorbalık' semineri - Son Dakika

Mersin'de öğrencilere 'Bilinçli internet kullanımı ve siber zorbalık' semineri

6 saat önce

Mersin'de lise öğrencilerine yönelik, 'Bilinçli internet kullanımı ve siber zorbalık' semineri düzenlendi.

Mersin'de öğrencilere 'Bilinçli internet kullanımı ve siber zorbalık' semineri, System.String[]

Mersin'de lise öğrencilerine yönelik, 'Bilinçli internet kullanımı ve siber zorbalık' semineri düzenlendi.


İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, merkez Toroslar ilçesindeki Arslanköy Yahya Aydın Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminerde, öğrencilere güvenli internet ve siber suçlar konusunda bilgiler verildi.


Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanlarından Kürşad Buğra Bilgin, güvenli internet kullanımı konusunda öğrencileri uyararak, siber tuzaklardan korunmak için bilinen 10 altın kuralı şöyle sıraladı; "Gönderiyi, maili açmadan önce iyi düşünün. E-posta programınızın uyarılarını dikkate alın. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun.


Bir şirkete bilgilerinizi vermeden önce şirketi internetten araştırın. Dipnotları okuyun.


Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. İnternetten alışveriş yaparken, satıcı hakkında araştırma yapın. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Form doldurmak konusunda dikkatli olun."


Programa katılan öğrenciler, bilinçli sosyal medya kullanımı hakkında bilgilendirilirken, merak ettiklerini de soru cevap şeklinde öğrenme fırsatı buldular. - MERSİN

Anadolu Lisesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:59 Kaynak: İHA
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