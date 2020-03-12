Mersin'de öğrencilere deprem tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de öğrencilere deprem tatbikatı - Son Dakika

Mersin'de öğrencilere deprem tatbikatı

7 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ortaokul öğrencileriyle deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Mersin'de öğrencilere deprem tatbikatı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ortaokul öğrencileriyle deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Deprem öncesi alınması gereken tedbirlerin öneminin anlatıldığı tatbikatta, yakın zamanda meydana gelen Elazığ depremi örneği verildi.


Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli Ali Temiz'in verdiği eğitim öncesi acil durum alarmı çalınarak, binanın tahliye edilmesi sağlandı. Temiz, verdiği eğitimde Elazığ, Van ve Marmara depremlerine değindi. Deprem öncesi alınması gereken tedbirlerin hayat kurtardığını belirten Temiz, olayın yaşandığı sırada içinde bulunulan binanın koşmadan, seri yürüyüşle tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı. Tahliye sırasında asansörlerin kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Temiz, "Yüksek gerilim hattı ve yüksek binaların altında durmayın, açık alanda bekleyin. Yetkililerden gelen bilgiler doğrultusunda hareket edin" dedi.


Deprem öncesi alınması gereken tedbirlerin başında, kişilerin yaşam alanlarındaki eşyaların risk faktörlerinin giderilmesi gerektiğini ifade eden Temiz, evdeki dolapların duvara monteli olması gerektiğini belirtirken, kesici ve ağır eşyaların dolapların alt raflarına yerleştirilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların azaltılabileceğini söyledi. Temiz, ayrıca sivri hatları bulunan avizelerin deprem sırasında büyük tehlike saçtığını vurguladı.


Öğrencilerden Sıla Abiha ise tatbikatın faydalı olduğunu vurgulayarak, "Biz dersteyken birden alarm çaldı ve öğretmenlerimiz iki kapıya ayrılan okulumuzda 8. ve 7. sınıfların bir kapıdan, 5. ve 6. sınıfların da diğer kapıdan çıkmasını istedi. Dışarı çıkınca sıraya girmemiz istendi. Deprem tedbirleriyle ilgili bilgiler verdiler. Yaşam üçgeni oluşturmamızı, kafamızı korumamızı ve belli ağır eşyaları yüksek raflara koymamamız için ailelerimizi bilgilendirmemizi istediler. Bayağı bilgilendik" şeklinde konuştu.


Arda Deniz Koç isimli öğrenci de tatbikattan kazandığı deneyimlerden bahsederek, "Deprem olduğunda ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Örneğin; deprem olduğunda sıramızın altına girebileceğimizi, deprem anında dışarı çıkabileceğimizi, ancak koşmayacağımızı öğrendik. Avrupa'da biliniyor ama Türkiye'de de bunların bilinmesi lazım. Bunu da itfaiyeciler sağ olsunlar öğretiyor" diye konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ali Temiz, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kandilli Rasathanesi'nde görevli deprem mühendisinden korkutan açıklama: İstanbul depreminden 6-7 milyon insan etkilenebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi Cübbeli, koronavirüsten korunmak için okunacak duaları paylaştı: Parayla satana virüs bulaşsın

Son Dakika Haberleri
17:18 FATİH'TE KALDIRIM ÇALIŞMASI: TARİHİ ÇEŞME KALDIRIMA GÖMÜLDÜ
17:18 Tekirdağ'da "koronavirüs bilgilendirme toplantısı" düzenlendi
17:18 MÜCAHİD ÖREN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
17:18 TÜBİTAK "51. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması" ödül töreni
17:17 Mücahid Ören hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:20:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de öğrencilere deprem tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]