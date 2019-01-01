Mersin'de Öğrencilere Güvenli Gıda Eğitimi
1 saat önce
Mersin'in Silifke ilçesinde öğrencilere okullarda gıda güvenliği eğitimi verildi.
Mersin
'in Silifke
ilçesinde öğrencilere okullarda gıda güvenliği eğitimi verildi.
Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından ilköğretim ve anaokulları öğrencilerine verilen eğitimlere öğretmenler de katıldı. Eğitimlerde bilinçli gıda tüketicisi olmanın sorumluluk ve farkındalıkları anlatılırken, güvenilir gıda, sağlıklı beslenme, hijyen, tüketilen ürünlerin etiketi ve 'Alo 174' gıda hattının önemine ilişkin bilgiler verildi. Öğrencilerin evde ve okulda dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılması ve besin çeşitliliğine önem verilmesi, 'fastfood' türü denilen bol yağlı, tuzlu, katkı maddeli, karbonhidratlı besinlerden uzak durmaları gerektiği anlatıldı.
Düzenlenen eğitim çalışmasında tüketici olan öğrencilerin aynı zamanda birer denetçi olduğu, alışveriş yaparken sakıncalı gördükleri gıdaları 'Ala 174' gıda hattını arayarak bildirebilecekleri ve en iyi denetçinin bilinçli olan tüketici olduğu ifade edildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:45 Kaynak: İHA
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